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Лукашенко проведет переговоры с президентом Ганы

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Белорусский лидер Александра Лукашенко проведет переговоры с президентом Ганы Джоном Драмани Махама, об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что Махама находится в Беларуси с официальным визитом. Это первый визит на высшем уровне в истории двусторонних отношений.

«️Развитие сотрудничества с Ганой осуществляется в рамках поставленной президентом Беларуси комплексной задачи по налаживанию взаимовыгодных контактов с перспективными партнерами на Африканском континенте», — отмечается в сообщении.

Переговоры глав государств пройдут во Дворце Независимости.

Президенты обсудят проекты в сфере торгово-экономического сотрудничества, а именно — комплексной механизации сельского хозяйства Ганы, укрепления ее продовольственной безопасности.

Лидеры стран также рассмотрят перспективы взаимодействия в гуманитарной сфере по таким приоритетным направлениям, как образование и медицина.

По итогам переговоров ожидается подписание международных документов, которые расширят и укрепят двустороннюю договорно-правовую базу в различных сферах.

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