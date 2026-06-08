Лукашенко проведет переговоры с президентом Ганы

Отмечается, что Махама находится в Беларуси с официальным визитом. Это первый визит на высшем уровне в истории двусторонних отношений.
«️Развитие сотрудничества с Ганой осуществляется в рамках поставленной президентом Беларуси комплексной задачи по налаживанию взаимовыгодных контактов с перспективными партнерами на Африканском континенте», — отмечается в сообщении.
Переговоры глав государств пройдут во Дворце Независимости.
Президенты обсудят проекты в сфере торгово-экономического сотрудничества, а именно — комплексной механизации сельского хозяйства Ганы, укрепления ее продовольственной безопасности.
Лидеры стран также рассмотрят перспективы взаимодействия в гуманитарной сфере по таким приоритетным направлениям, как образование и медицина.
По итогам переговоров ожидается подписание международных документов, которые расширят и укрепят двустороннюю договорно-правовую базу в различных сферах.