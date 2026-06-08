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В Крыму приостановили движение пассажирских поездов после атаки БПЛА

Движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено после ночной атаки дрона ВСУ. В результате атаки погиб помощник машиниста поезда № 68 Москва — Симферополь, пострадал машинист. Среди пассажиров пострадавших нет.

Источник: РБК

Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено после ночной атаки беспилотника, сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

В результате атаки был поврежден локомотив поезда № 68 Москва — Симферополь, отправившегося 6 июня. Пассажиры не пострадали. При ударе погиб помощник машиниста, машинист электровоза получил ранение.

Пассажиров всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, эвакуировали. В Симферополь автобусами доставляют пассажиров поездов № 68 Москва — Симферополь, № 77 Санкт-Петербург — Симферополь и № 7 Санкт-Петербург — Севастополь, отправившихся 6 июня.

По данным компании на 6:00 мск, по направлению в Крым остановлены пять поездов:

№ 316 Адлер — Симферополь, задержка 3,5 часа;

№ 25 Минеральные Воды — Симферополь, задержка около двух часов;

№ 92 Москва — Севастополь, задержка три часа;

№ 173 Москва — Евпатория, задержка 2,5 часа;

№ 28 Москва — Симферополь, задержка 1,5 часа.

Из Крыма остановлены три поезда:

№ 92 Севастополь — Москва, задержка около семи часов;

№ 98 Симферополь — Москва, задержка 4,5 часа;

№ 184 Севастополь — Мурманск, задержка около шести часов.

В «Гранд Сервис Экспрессе» предупредили, что время задержки в пути может измениться. Пассажирам рекомендуют обращаться за помощью к начальникам поездов и проводникам.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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