В Крыму приостановили движение пассажирских поездов после атаки БПЛА

Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено после ночной атаки беспилотника, сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».
В результате атаки был поврежден локомотив поезда № 68 Москва — Симферополь, отправившегося 6 июня. Пассажиры не пострадали. При ударе погиб помощник машиниста, машинист электровоза получил ранение.
Пассажиров всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, эвакуировали. В Симферополь автобусами доставляют пассажиров поездов № 68 Москва — Симферополь, № 77 Санкт-Петербург — Симферополь и № 7 Санкт-Петербург — Севастополь, отправившихся 6 июня.
По данным компании на 6:00 мск, по направлению в Крым остановлены пять поездов:
№ 316 Адлер — Симферополь, задержка 3,5 часа;
№ 25 Минеральные Воды — Симферополь, задержка около двух часов;
№ 92 Москва — Севастополь, задержка три часа;
№ 173 Москва — Евпатория, задержка 2,5 часа;
№ 28 Москва — Симферополь, задержка 1,5 часа.
Из Крыма остановлены три поезда:
№ 92 Севастополь — Москва, задержка около семи часов;
№ 98 Симферополь — Москва, задержка 4,5 часа;
№ 184 Севастополь — Мурманск, задержка около шести часов.
В «Гранд Сервис Экспрессе» предупредили, что время задержки в пути может измениться. Пассажирам рекомендуют обращаться за помощью к начальникам поездов и проводникам.
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