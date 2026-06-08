Развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — написал губернатор.
В ночь на 8 июня помощник машиниста погиб при ударе дрона ВСУ по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь. В пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс» сообщили, что после ночной атаки беспилотника было приостановлено плановое движение пассажирских поездов в Крыму.
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