Иран объяснил свои ракетные удары по Израилю

Ранее утром Израиль столкнулся с насилием у себя дома после того, как боевик открыл стрельбу на автозаправочной станции недалеко от города Кохав-Яир, расположенного на израильской стороне границы с оккупированным Западным берегом, убив одного человека и ранив еще пятерых, после чего был застрелен полицией, сообщили власти. Нападение произошло на фоне обострения напряженности в Израиле и на оккупированном Западном берегу, спустя несколько дней после серии нападений поселенцев на палестинские общины и расстрела палестинского ребенка со смертельным исходом, что еще больше обострило и без того нестабильную ситуацию. В воскресенье полиция установила личность стрелявшего как жителя преимущественно палестинского города Тайбех в центральной части Израиля. Первоначально власти опасались, что стрельба могла быть частью скоординированного нападения. Однако позже следователи пришли к выводу, что в инциденте участвовали стрелявший и его сообщник. Второй подозреваемый был арестован после того, как предположительно попытался нанести ножевые ранения сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия.