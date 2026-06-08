Иран объяснил свои ракетные удары по Израилю

Иран запустил ракеты по Израилю в воскресенье в ответ на израильские удары по южным пригородам Бейрута, нарушив хрупкое перемирие и ознаменовав самую серьезную эскалацию с апреля, после 100 дней войны, пишет The Guardian.
Высокопоставленный иранский чиновник пообещал «решительный и болезненный» ответ на авиаудары Израиля по южным пригородам Бейрута, а несколько часов спустя по всему северу Израиля зазвучали сирены.
Армия обороны Израиля заявила, что на данный момент перехватила все иранские баллистические ракеты, а президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Израиля Беджамину Нетаньяху, призвав его «не наносить ответный удар», добавив, что он «недоволен этим» и что это «не поможет» переговорам с Тегераном.
В интервью Financial Times в воскресенье Трамп также самонадеянно заявил, что у Нетаньяху не будет иного выбора, кроме как согласиться на любую сделку, о которой США будут вести переговоры с Ираном, потому что Трамп «командует».
После израильского нападения на район Дахия в Бейруте Эбрахим Резаи, представитель комитета по внешней политике и национальной безопасности иранского парламента, написал на платформе X: «Мы дадим решительный и болезненный ответ на нападение сионистского режима на пригороды… Наблюдайте за небом над оккупированными территориями сегодня вечером». Иран считает Израиль оккупированной Палестиной, напоминает The Guardian.
Спикер парламента Ирана и главный переговорщик Мохаммад Багер Галибаф заявил, что американские базы и активы в регионе стали «законными целями» после израильского удара. «Они не привержены прекращению огня и не верят в диалог, а посредством морской блокады и нарушения соглашений в отношении Ливана они показали, что понимают только язык силы», — сказал Галибаф в своем посте на платформе X.
В воскресенье вечером Армия обороны Израиля заявила, что ракеты были запущены из Ирана в направлении Израиля, и что они также готовились к атакам после удара по Бейруту. Иран запустил около 10 баллистических ракет по северным районам Израиля. По словам израильских военных, все ракеты были перехвачены или попали по открытой местности.
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил: «Эта операция — не разовое мероприятие, а скорее начало целой недели непрерывных ударов». В заявлении также говорится: «Волны ракет и беспилотных летательных аппаратов будут продолжать запускаться круглосуточно в течение следующих семи дней, пока враг не будет сдержан и не прекратит свои преступления. На любое нападение на иранскую территорию будет нанесен сокрушительный и подавляющий удар, превосходящий все ожидания».
На прошлой неделе Тегеран пригрозил, что любое нападение Израиля на Бейрут будет рассматриваться как нарушение американо-иранского соглашения о прекращении огня и повлечет за собой нападение на Израиль. В воскресенье израильские СМИ сообщили, что после удара ожидается ограниченное нападение Ирана и «Хезболлы» на территорию Израиля.
В результате нападения на южный пригород Бейрута, оплот «Хезболлы», пострадали две квартиры в двух разных зданиях, сообщило государственное информационное агентство Ливана, в результате чего, по предварительным данным, погибли два человека и 11 получили ранения.
Канцелярия премьер-министра Израиля заявила, что израильские военные нанесли удар по «штаб-квартире террористов» в южном пригороде «в ответ на обстрел “Хезболлой” израильской территории». Израиль заявил, что в воскресенье утром «Хезболла» перехватила ракетный обстрел северной части Израиля, хотя вооруженная группировка не взяла на себя ответственность за эти нападения.
В результате ударов улицы были завалены обломками, а люди бежали из южных пригородов, опасаясь новых ударов.
После ракетных ударов Ирана по северу Израиля Трамп призвал Тегеран вернуться за стол переговоров. «Что бы я посоветовал Ирану: вы запустили свои ракеты, этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключайте сделку», — сказал президент США в телефонном интервью телеканалу Fox News, добавив, что он недоволен ударами Израиля по южному Бейруту.
«Это, безусловно, не поможет переговорам», — сказал Трамп, добавив: «Мы очень близки к этому. Я бы сказал, что соглашение будет подписано в понедельник, вторник или среду на следующей неделе. И теперь это происходит».
Трамп также сказал Axios: «Если Нетаньяху нанесет ответный удар (по Ирану), все будет продолжаться так же, как последние 47 лет или последние 3000 лет». Он также сказал, что США «очень близки» к заключению мирного соглашения с Ираном, добавив: «Я не хочу, чтобы оно сорвалось из-за того, что происходит сейчас».
Удары по Бейруту были нанесены всего через несколько дней после того, как «Хезболла» отклонила предложение о прекращении огня, согласованное правительством Ливана и Израилем. Вашингтон ранее просил Израиль не наносить удары по Бейруту, хотя израильские СМИ сообщили, что США были проинформированы об этом еще до воскресного удара.
Обмены ударами в Ливане стали препятствием для ирано-американских переговоров, поскольку Тегеран настаивает на том, чтобы Ливан был включен в более широкое соглашение о прекращении огня. В воскресенье Дональд Трамп заявил NBC News, что он не требует, чтобы Ливан был частью какого-либо мирного соглашения с Ираном, вновь заявив, что такое соглашение, которое до сих пор казалось недостижимым, уже близко.
Ранее утром Израиль столкнулся с насилием у себя дома после того, как боевик открыл стрельбу на автозаправочной станции недалеко от города Кохав-Яир, расположенного на израильской стороне границы с оккупированным Западным берегом, убив одного человека и ранив еще пятерых, после чего был застрелен полицией, сообщили власти. Нападение произошло на фоне обострения напряженности в Израиле и на оккупированном Западном берегу, спустя несколько дней после серии нападений поселенцев на палестинские общины и расстрела палестинского ребенка со смертельным исходом, что еще больше обострило и без того нестабильную ситуацию. В воскресенье полиция установила личность стрелявшего как жителя преимущественно палестинского города Тайбех в центральной части Израиля. Первоначально власти опасались, что стрельба могла быть частью скоординированного нападения. Однако позже следователи пришли к выводу, что в инциденте участвовали стрелявший и его сообщник. Второй подозреваемый был арестован после того, как предположительно попытался нанести ножевые ранения сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия.