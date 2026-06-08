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Партия власти не набирает 50% голосов на выборах в Армении

Партия премьера Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает менее 50% голосов после обработки бюллетеней с 1964 из 2005 участков. По данным ЦИК, за неё проголосовали 707 858 избирателей, или 49,82%.

Источник: Life.ru

Такого результата недостаточно для единоличного формирования правительства. Но это не помешало Пашиняну объявить о победе своей политсилы уже в ночь на понедельник, когда были обработаны только 10% бюллетеней и показатель составлял 54,64%.

На втором месте идет блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,35%. Третью позицию занимает альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, набирающий 9,94%.

Оппозиция ранее заявляла о нарушениях на выборах. Представители «Сильной Армении» говорили о странностях в списках избирателей и массовых арестах сторонников, а в партии «Армения» утверждали, что власти использовали карусели, запугивание и давление на граждан.

В Национальное собрание Армении входят не менее 101 депутата, срок полномочий составляет пять лет. За мандаты боролись 18 политических сил, включая партию Пашиняна, который занимает пост премьера с 2018 года.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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