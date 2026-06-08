Военные отразили атаку БПЛА на Волгоградскую область

Силы ПВО в ночь на 8 июня отразили атаку дронов на Волгоградскую область, в результате падения обломков на территории производственно-диспетчерской службы в Жирновском произошел пожар. Об этом сообщает глава региона Андрей Бочаров в телеграм-канале.
«В результате падения обломков на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе возникло возгорание, которое было оперативно потушено», — сказал Бочаров.
Он также добавил, что никто не пострадал.
О ночной атаке дронов сообщил также губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Он уточнил, что силы ПВО перехватили шесть беспилотников. В результате атак никто не пострадал.
Еще два БПЛА были сбиты над Малоярославецким муниципальным округом и на окраине Калуги, отчитался глава Калужской области Владислав Шапша.
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