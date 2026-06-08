Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные отразили атаку БПЛА на Волгоградскую область

Силы ПВО в ночь на 8 июня отразили атаку дронов на Волгоградскую область, в результате падения обломков на территории производственно-диспетчерской службы в Жирновском произошел пожар.

Источник: РБК

Силы ПВО в ночь на 8 июня отразили атаку дронов на Волгоградскую область, в результате падения обломков на территории производственно-диспетчерской службы в Жирновском произошел пожар. Об этом сообщает глава региона Андрей Бочаров в телеграм-канале.

«В результате падения обломков на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе возникло возгорание, которое было оперативно потушено», — сказал Бочаров.

Он также добавил, что никто не пострадал.

О ночной атаке дронов сообщил также губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Он уточнил, что силы ПВО перехватили шесть беспилотников. В результате атак никто не пострадал.

Еще два БПЛА были сбиты над Малоярославецким муниципальным округом и на окраине Калуги, отчитался глава Калужской области Владислав Шапша.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше