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КСИР нанес удар по антииранским группировкам в Ираке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал штаб-квартиру антииранской группировки в иракском городе Сулеймания, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на военное формирование.

Источник: РБК

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал штаб-квартиру антииранской группировки в иракском городе Сулеймания, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на военное формирование.

«Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении удара по штаб-квартирам террористических группировок в Сулеймании, Ирак», — говорится в заявлении КСИР.

Иран нанес ракетные удары по Израилю вечером 7 июня после атаки ЦАХАЛ на объект инфраструктуры «Хезболлы» в пригороде Бейрута Дахии, где от ударов погибли два человека и еще 11 пострадали. Как уточнили в МИД Ирана, целями Тегерана стали военные объекты на севере Израиля.

Израильская армия, в свою очередь, сообщила о перехвате ракет и ответных ударах.

Ранее на прошлой неделе Вашингтон сообщил о договоренности Израиля и Ливана соблюдать режим перемирия при посредничестве США.

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