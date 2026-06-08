КСИР нанес удар по антииранским группировкам в Ираке

Иран нанес ракетные удары по Израилю вечером 7 июня после атаки ЦАХАЛ на объект инфраструктуры «Хезболлы» в пригороде Бейрута Дахии, где от ударов погибли два человека и еще 11 пострадали. Как уточнили в МИД Ирана, целями Тегерана стали военные объекты на севере Израиля.