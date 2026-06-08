КСИР нанес удар по антииранским группировкам в Ираке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал штаб-квартиру антииранской группировки в иракском городе Сулеймания, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на военное формирование.
«Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении удара по штаб-квартирам террористических группировок в Сулеймании, Ирак», — говорится в заявлении КСИР.
Израильская армия, в свою очередь, сообщила о перехвате ракет и ответных ударах.
Ранее на прошлой неделе Вашингтон сообщил о договоренности Израиля и Ливана соблюдать режим перемирия при посредничестве США.
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