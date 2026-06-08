Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ заявили о крупном пожаре в Николаевской области Украины

Украинские СМИ утверждают, что в Николаевской области произошел масштабный пожар и публикуют видеозапись с клубами густого дыма.

Украинские СМИ утверждают, что в Николаевской области произошел масштабный пожар и публикуют видеозапись с клубами густого дыма.

Как утверждается, пожар произошел в Баштанском районе области, где работают сирены воздушной тревоги.

Других подробностей не приводится.

Власти Одесской области Украины, соседствующей с Николаевской, говорили, что в субъекте был поврежден энергетический объект.

Также СМИ заявляли о взрывах в Кривом Роге.

Читайте материал «Австралийский политик обвинил посла Украины во вмешательстве в дела страны».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше