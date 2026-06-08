СМИ заявили о крупном пожаре в Николаевской области Украины

Украинские СМИ утверждают, что в Николаевской области произошел масштабный пожар и публикуют видеозапись с клубами густого дыма.
Как утверждается, пожар произошел в Баштанском районе области, где работают сирены воздушной тревоги.
Других подробностей не приводится.
Власти Одесской области Украины, соседствующей с Николаевской, говорили, что в субъекте был поврежден энергетический объект.
Также СМИ заявляли о взрывах в Кривом Роге.
Читайте материал «Австралийский политик обвинил посла Украины во вмешательстве в дела страны».
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