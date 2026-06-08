Украинских военных призвали сдаваться из-за невыполненных обещаний Зеленского

Заместитель командира полка по военно-политической работе, чей позывной — Нерпа, поделился информацией о том, что российские военнослужащие применяют звуковещательные установки для стимулирования добровольной сдачи солдат Вооружённых сил Украины. Через эти устройства транслируются нереализованные обещания, данные президентом Украины Владимиром Зеленским. Данные сведения обнародованы агентством ТАСС.