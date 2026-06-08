Заместитель командира полка по военно-политической работе, чей позывной — Нерпа, поделился информацией о том, что российские военнослужащие применяют звуковещательные установки для стимулирования добровольной сдачи солдат Вооружённых сил Украины. Через эти устройства транслируются нереализованные обещания, данные президентом Украины Владимиром Зеленским. Данные сведения обнародованы агентством ТАСС.
Как отметил Нерпа, полк ведёт целенаправленную работу по оказанию психологического давления на украинских бойцов.
«Кроме того, мы стали активно задействовать громкоговорящее оборудование, призывая их к добровольной сдаче. В основе этих призывов — невыполненные Зеленским обещания», — подчеркнул он.
В деле организатора туров для блогеров появились новые эпизоды мошенничества.