Губернатор Филимонов: Вологодская область не собирается скрывать проблемы экологии

— Как всегда, мы стараемся извлекать наиболее прагматичную пользу для экономики региона и для нас это не столько количество подписанных соглашений, сколько выжимка, профит для областного бюджета и для реализации инвестпроектов на территории региона. Конечно, можно констатировать, что и в этом году мы подписываем достаточно много соглашений. У нас 15 соглашений на сумму 25,5 млрд. Одно из базовых направлений это наша партнерство с ключевым инвестором региона, с основным налогоплательщиком по налогу на прибыль организаций. Это компания Фосагро, с которой мы ведем большую, яркую, результативную, социально ответственную работу, демонстрируя на практике равноправное, открытое, справедливое государственно-частное партнерство.