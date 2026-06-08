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В Европарламенте предложили кандидатуру Юнкера для диалога с Россией

Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер мог бы стать подходящим посредником для возобновления контактов между Евросоюзом и Россией.

Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер мог бы стать подходящим посредником для возобновления контактов между Евросоюзом и Россией. Об этом он рассказал РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.

По словам Картайзера, Юнкер обладает большим опытом работы в европейских институтах и хорошо знаком с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ранее евродепутат отмечал, что вопрос о возможном переговорщике пока не решен. По его мнению, даже после назначения такого представителя Евросоюзу будет сложно выработать полноценную позицию для переговоров.

Картайзер заявил, что ЕС не готов к полноценному диалогу с Россией и остается ограничен собственной политической линией. В связи с этим он считает более реалистичным началом контактов работу на более низком дипломатическом или политическом уровне.

По мнению депутата, такой формат мог бы создать условия для дальнейших и более содержательных переговоров между сторонами.

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