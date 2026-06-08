ЦИК Армении подвел итоги выборов

ЦИК Армении обработал голоса со всех участков по итогам парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. Партия «Гражданский договор», которой руководит Никол Пашинян, получила менее 50 процентов от общего числа голосов.
Согласно окончательным данным, у «Гражданского договора» 49,81 процента голосов, у «Сильной Армении» 23,29 процента, у альянса «Армения» 9,94 процента.
Когда было обработано лишь 10 бюллетеней и, по предварительным данным, количество голосов премьер-министра превышало 50 процентов, Пашинян объявил, что его партии удалось победить. Оппоненты политика обвинили его в попытке давления.
Также представители оппозиции утверждали, что в ходе выборов лидирующая партия прибегала к противозаконным действиям.
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