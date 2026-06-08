Обозначена цель встречи Си Цзиньпина и Ким Чен Ына

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен встретиться с Ким Чен Ыном в Северной Корее, поскольку Китай стремится оживить отношения с соседней страной. Китайско-северокорейские отношения испытали воздействие сокращения двусторонней торговли во время пандемии, при этом очевидно укрепление связей Пхеньяна с Россией, отмечают западные СМИ.
Си Цзиньпин посещает Корейскую Народно-Демократическую Республику в понедельник с двухдневным визитом, который станет его первым почти за семь лет, поскольку лидер Китая надеется оживить отношения со своим северокорейским союзником.
Ожидается, что Си Цзиньпин встретится в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Поездка Си Цзиньпина проходит в преддверии 65-й годовщины подписания договора о дружбе и взаимной помощи между Китаем и Северной Кореей, который до сих пор является единственным оборонным соглашением Китая с другой страной, указывает The Guardian.
Китайские добровольцы и северокорейские войска сражались бок о бок против Южной Кореи во время корейской войны в начале 1950-х годов. Но у Северной Кореи и России гораздо более свежая история военного сотрудничества: северокорейские бойцы сражались в боях за освобождение захваченных Украиной районов Курской области, а в 2024 году Москва и Пхеньян подписали пакт о взаимной обороне, напоминает The Guardian.
Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Владимир Путин стояли бок о бок на масштабном военном параде в Пекине в сентябре прошлого года. Это событие стало демонстрацией силы со стороны потенциальных лидеров нового мирового порядка, комментирует The Guardian.
Визит Си Цзиньпина в Пхеньян состоялся менее чем через месяц после того, как президент США Дональд Трамп посетил Пекин для участия в долгожданном саммите, который был представлен Китаем как попытка стабилизировать напряженные американо-китайские отношения. Хотя саммит Трампа и Си Цзиньпина не принес ощутимых результатов, президент США позже сказал, что обсуждал с Си Цзиньпином и Северную Корею.
Были некоторые предположения, что Трамп мог попросить Си передать сообщение Ким Чен Ыну. Американский президент неоднократно заявлял, что хотел бы снова встретиться с северокорейским лидером.
В последние годы Пекин и Вашингтон отошли от своего ранее единого фронта противодействия наращиванию ядерной мощи Северной Кореи. Когда Си Цзиньпин и Ким Чен Ын встречались в Пекине в прошлом году, в их официальных сообщениях впервые не упоминалась денуклеаризация Корейского полуострова, и хотя Белый дом заявил, что Трамп и Си «подтвердили свою общую цель по денуклеаризации Северной Кореи» после их встречи в мае, Пекин не подтвердил это заявление.
В воскресенье Ким Е Чжон, сестра Ким Чен Ына, обладающая значительной властью в иерархии власти в КНДР, назвала заявления о том, что Си Цзиньпин и Трамп обсуждали денуклеаризацию, «ложными».
На прошлой неделе Северная Корея представила новый завод по производству ядерных материалов, и Ким Чен Ын призвал к «экспоненциальному» расширению ядерного арсенала страны.
Более важным приоритетом для Си Цзиньпина, чем ядерные переговоры, будет защита собственных интересов безопасности Китая в Северо-Восточной Азии и, скорее всего, угроза, которую он видит со стороны Японии.
Считается, что Си Цзиньпин необычайно оживился, обсуждая вопрос о растущем милитаризме Японии, с Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который посетил Пекин в январе. Япония отвергает утверждение о том, что более активная оборонная политика приравнивается к «новому милитаризму», описанному Китаем.
Этот визит также примечателен тем, что Си Цзиньпин совершил поездку за границу. В последние месяцы он принимал у себя целый ряд мировых лидеров и теперь путешествует по миру реже, чем до пандемии, напоминает The Guardian. То, что он готов отправиться в Северную Корею, отражает как географическая близость союзника Китая — всего лишь короткий перелет или даже поездка на поезде из Пекина — так и важность двусторонних отношений.