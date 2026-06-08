Обозначена цель встречи Си Цзиньпина и Ким Чен Ына

В последние годы Пекин и Вашингтон отошли от своего ранее единого фронта противодействия наращиванию ядерной мощи Северной Кореи. Когда Си Цзиньпин и Ким Чен Ын встречались в Пекине в прошлом году, в их официальных сообщениях впервые не упоминалась денуклеаризация Корейского полуострова, и хотя Белый дом заявил, что Трамп и Си «подтвердили свою общую цель по денуклеаризации Северной Кореи» после их встречи в мае, Пекин не подтвердил это заявление.