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Партия Пашиняна побеждает на выборах в Армении с 49,81% голосов

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов на парламентских выборах. Это следует из данных ЦИК страны, обнародованных после обработки 100% бюллетеней.

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов на парламентских выборах. Это следует из данных ЦИК страны, обнародованных после обработки 100% бюллетеней.

В парламент проходят четыре партии. Помимо правящей это — блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна (23,29%), альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна (9,94%), «Процветающая Армения» (4%).

Никол Пашинян заявил о победе своей партии еще ночью, после обработки 20% голосов. Экс-президент Кочарян назвал это утверждение «шагами по давлению на ЦИК и узурпации власти».

После публикации итоговых данных ЦИК господин Пашинян опубликовал в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) собственный портрет, сопроводив пост песней группы Queen «We are the Champions».

Всего в выборах участвовали 18 политических сил. Явка превысила 50%.

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