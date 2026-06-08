Речь главы Пентагона об иммиграции назвали «нелепой глупостью»

В беседе с телекомпанией BFMTV один из членов ассоциации предостерег от того, чтобы вести себя так, как будто все нормально. «То, что происходит с администрацией Трампа, не является обычным делом. Тот факт, что Пит Хегсет бросает вызов всем международным организациям, возникшим после Второй мировой войны, не является обычным делом», — сказала Шанталь Ришар. «Слова должны быть сказаны, его нужно призвать к ответу за то, кто он есть, за ценности, которые он представляет: колониальные, воинствующие, расистские, ультраправые ценности, — добавила она. — Молчание кажется нам худшим, что мы можем сделать в этих вопросах».