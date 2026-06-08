Речь главы Пентагона об иммиграции назвали «нелепой глупостью»

Историки и правозащитники обвинили министра обороны США Пита Хегсета в «гротескной глупости» и осквернении памяти солдат, штурмовавших пляжи Нормандии, после того, как он попытался связать иммиграцию с годовщиной дня «Д», заявив, что Европа столкнулась с другим «вторжением» на свои берега, пишет The Guardian.
Выступая в субботу на северо-западе Франции по случаю 82-й годовщины высадки в день «Д», Хегсет воспользовался моментом, посвященным освобождению Европы во время войны, чтобы повторить давнюю атаку администрации США на европейскую иммиграционную политику.
«К сожалению, сегодня разные европейские пляжи штурмуют разные опасные идеологии», — сказал Хегсет собравшимся на американском военном кладбище в Кольвиль-сюр-Мер.
«На пляжи Испании, Италии, Греции и Болгарии прибывают лодки и люди. Когда европейские столицы предпримут что-то в связи с этим вторжением, или еще не слишком поздно? Я молюсь, чтобы этого не произошло, и я верю, что нет», — сказал он.
«Люди, которые сражались и погибли здесь, вернули свободу Европе, — добавил Хегсет, бывший ведущий Fox News. — Нынешнее поколение лидеров и военных борцов должно сохранить эту свободу, иначе то, за что они боролись, было лишь временным».
Эти высказывания были быстро осуждены в социальных сетях. Английский историк, писатель и телеведущий Саймон Шама описал их как «особый вид отвратительности: смесь исторической глухоты, гротескной глупости и комически нелепого самомнения».
Израильский юрист-правозащитник Даниэль Зайдеман из Иерусалима также высказался по этому поводу. «Это непристойное осквернение памяти тех, кто штурмовал пляжи Нормандии, и особенно тех, кто пал жертвой», — написал он.
Шведский экономист Андерс Ослунд сравнил эти комментарии с высказываниями Хегсета о том, что США стоят на стороне своих союзников. «Столько чепухи, — написал он в социальных сетях. — “Мы поддерживаем наших союзников!” Нет, это не так. Вы только что напали на них. Иммиграционная политика — это внутреннее дело».
Ослунд сказал, что комментарии Хегсета были особенно «невежественными», учитывая его недавнее решение пропустить ключевую встречу НАТО и обещания Дональда Трампа сократить численность войск в Европе. «Разве Хегсет не знает, что самым ненадежным “союзником” на сегодняшний день являются США?» — сказал швед.
Чрезмерное внимание Хегсета к миграции в ЕС перекликается с комментариями других американских чиновников, включая Трампа, которые постоянно пытались критиковать влияние миграции на континент, несмотря на то, что в США доля жителей, родившихся за границей, выше, чем в ЕС, отмечает The Guardian.
За несколько часов до выступления Хегсета вице-президент США Джей Ди Вэнс также вмешался в ситуацию, опубликовав сообщение в социальных сетях, в котором обвинил иммиграцию в убийстве 18-летнего британского студента Генри Новака, получившего ножевое ранение в Великобритании. Убийца Новака, сикх британского происхождения, был признан виновным в убийстве и приговорен к пожизненному заключению сроком минимум на 21 год.
В воскресенье министр юстиции Великобритании и заместитель премьер-министра Дэвид Лэмми заявил, что у него состоялся «приятный» разговор с Вэнсом, в ходе которого он попытался прояснить ситуацию. «Это не имеет ничего общего с массовой миграцией. Этот молодой человек был британцем, — сказал Ламми в интервью Sky News. — Давайте внесем ясность в этот вопрос. И я сказал: “Послушайте, мистер вице-президент, вы ошибаетесь на этот счет”.
За несколько дней до визита Хегсета во Францию эти планы вызвали споры, и одна из местных ассоциаций призвала отменить поездку. «Этот человек пропагандирует ценности, которые противоречат демократии, правам человека и миру», — говорится в пресс-релизе ассоциации Langrune en Commun, которая выступает за защиту окружающей среды и солидарность жителей деревни, опубликованном на прошлой неделе.
В беседе с телекомпанией BFMTV один из членов ассоциации предостерег от того, чтобы вести себя так, как будто все нормально. «То, что происходит с администрацией Трампа, не является обычным делом. Тот факт, что Пит Хегсет бросает вызов всем международным организациям, возникшим после Второй мировой войны, не является обычным делом», — сказала Шанталь Ришар. «Слова должны быть сказаны, его нужно призвать к ответу за то, кто он есть, за ценности, которые он представляет: колониальные, воинствующие, расистские, ультраправые ценности, — добавила она. — Молчание кажется нам худшим, что мы можем сделать в этих вопросах».