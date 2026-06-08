Партия Пашиняна не смогла получить более 50% голосов

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам прошедших накануне в стране парламентских выборов не смогла преодолеть планку в 50% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК Армении после подсчета голосов со всех избирательных участков.
Предварительно, партия премьер-министра «Гражданский договор» получила 49,81% голосов избирателей.
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