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Партия Пашиняна не смогла получить более 50% голосов

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам прошедших накануне в стране парламентских выборов не смогла преодолеть планку в 50% голосов избирателей.

Источник: РБК

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам прошедших накануне в стране парламентских выборов не смогла преодолеть планку в 50% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК Армении после подсчета голосов со всех избирательных участков.

Предварительно, партия премьер-министра «Гражданский договор» получила 49,81% голосов избирателей.

Материал дополняется.

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