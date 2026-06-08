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Помощник машиниста погиб при ударе БПЛА по поезду в Крыму

При ударе дрона ВСУ по тепловозу поезда Москва — Симферополь погиб помощник машиниста, написал Аксенов. Машинист получил ранения, среди пассажиров пострадавших нет. Утром 4 июня один человек погиб при атаке БПЛА на электричку.

Источник: РБК

Помощник машиниста погиб при ударе дрона ВСУ по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

«По предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста — погиб, пассажиры не пострадали», — написал Аксенов в мессенджере «Макс».

Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал выздоровления пострадавшему. В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах.

Аксенов отметил, что власти Крыма окажут всю необходимую помощь и поддержку и попросил крымчан и гостей республики доверять только официальным источникам информации.

Накануне Минобороны сообщило, что за сутки средства ПВО сбили над российскими регионами 500 беспилотников, 11 авиабомб и реактивный снаряд HIMARS.

В ночь на 4 июня глава Крыма сообщил о трех погибших в результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе. Еще семь человек получили ранения. При ударе дрона ВСУ по пригородному поезду, следовавшему из Азовского в Керчь, погиб один человек и еще трое получили ранения, написал Аксенов утром того же дня.

На фоне атаки временно приостанавливали движение по Крымскому мосту.

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