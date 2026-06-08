Помощник машиниста погиб при ударе БПЛА по поезду в Крыму

Помощник машиниста погиб при ударе дрона ВСУ по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.
«По предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста — погиб, пассажиры не пострадали», — написал Аксенов в мессенджере «Макс».
Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал выздоровления пострадавшему. В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах.
Аксенов отметил, что власти Крыма окажут всю необходимую помощь и поддержку и попросил крымчан и гостей республики доверять только официальным источникам информации.
Накануне Минобороны сообщило, что за сутки средства ПВО сбили над российскими регионами 500 беспилотников, 11 авиабомб и реактивный снаряд HIMARS.
В ночь на 4 июня глава Крыма сообщил о трех погибших в результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе. Еще семь человек получили ранения. При ударе дрона ВСУ по пригородному поезду, следовавшему из Азовского в Керчь, погиб один человек и еще трое получили ранения, написал Аксенов утром того же дня.
На фоне атаки временно приостанавливали движение по Крымскому мосту.
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