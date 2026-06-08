В Японии эвакуируют город из-за угрозы цунами после землетрясения на Филиппинах

По данным NHK, эвакуироваться призвали более 180 тыс. человек из 95 тыс. домохозяйств. В префектуре Миэ эвакуируют целый город Сима. В нем проживают 42 тыс. человек в более чем 22 тыс. домохозяйствах. Предупреждение о цунами было объявлено для региона Канто, островов Идзу и Огасавара, региона Токай, префектур Вакаяма, префектуры Коти и других районов. Власти призвали жителей покинуть побережье и русла рек.