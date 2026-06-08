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В Японии эвакуируют город из-за угрозы цунами после землетрясения на Филиппинах

После землетрясения на Филиппинах власти Японии объявили эвакуацию из прибрежных районов для жителей 10 префектур на южном побережье страны. Об этом сообщает телеканал NHK и FNN со ссылкой на японское метеорологическое агентство.

После землетрясения на Филиппинах власти Японии объявили эвакуацию из прибрежных районов для жителей 10 префектур на южном побережье страны. Об этом сообщает телеканал NHK и FNN со ссылкой на японское метеорологическое агентство.

По данным NHK, эвакуироваться призвали более 180 тыс. человек из 95 тыс. домохозяйств. В префектуре Миэ эвакуируют целый город Сима. В нем проживают 42 тыс. человек в более чем 22 тыс. домохозяйствах. Предупреждение о цунами было объявлено для региона Канто, островов Идзу и Огасавара, региона Токай, префектур Вакаяма, префектуры Коти и других районов. Власти призвали жителей покинуть побережье и русла рек.

Землетрясение на Филиппинах произошло около 8:30 по местному времени (03:30 мск), сообщили в японском метеорологическом центре. Его магнитуда достигала 8,2. По данным USGS, землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 26 км к юго-западу от Каблалана. По меньшей мере 12 жителей островов погибли, пострадали не менее 200, передает AP.