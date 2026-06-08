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Харьков и Днепропетровск потрясли мощные взрывы: что известно

Как пишет «Известия» со ссылкой на украинское интернет-издание «Общественное», двух городах — Харькове и Днепре (до 2016 года этот населённый пункт назывался Днепропетровск) — местные жители слышали звуки взрывов.

Как пишет «Известия» со ссылкой на украинское интернет-издание «Общественное», двух городах — Харькове и Днепре (до 2016 года этот населённый пункт назывался Днепропетровск) — местные жители слышали звуки взрывов.

В телеграм-канале «Общественного» уточняется: сначала взрыв произошёл в Днепре, затем — в Харькове. Помимо этого, в Киеве объявили воздушную тревогу.

Позднее сообщения о взрывах приходили из Одессы, Конотопа и Кривого Рога.

В настоящее время сигналы воздушной тревоги действуют частично. Они звучат в Черниговской, Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Движение пассажирских поездов в Крыму приостановили после удара по локомотиву.

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