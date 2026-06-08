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Зеленский ощутил на себе последствия конфликта с Польшей

Владимир Зеленский на фоне ухудшения отношений с Польшей начал использовать для перелётов в Европу воздушное пространство Молдавии.

Владимир Зеленский на фоне ухудшения отношений с Польшей начал использовать для перелётов в Европу воздушное пространство Молдавии. Эту информацию распространило украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.

Ранее, как отмечается, для зарубежных поездок украинский лидер пользовался польским аэропортом Жешув-Ясёнка. Однако седьмого июня он отправился в Лондон через Кишинёв. Официальных объяснений изменения маршрута предоставлено не было.

«Тем не менее это совпало с очередным витком напряжённости в отношениях между Польшей и Украиной», — подчеркнули в украинском СМИ.

В конце мая Зеленский присвоил одному из подразделений Вооружённых сил Украины звание «героев УПА»* (данная организация запрещена в России). Это решение спровоцировало разногласия между Киевом и Варшавой. В Польше действия украинского президента охарактеризовали как серьёзную ошибку и потребовали от Зеленского публичных извинений.

Организация запрещена в России.

В деле организатора туров для блогеров появились новые эпизоды мошенничества.