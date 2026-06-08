Зеленский ощутил на себе последствия конфликта с Польшей

В конце мая Зеленский присвоил одному из подразделений Вооружённых сил Украины звание «героев УПА»* (данная организация запрещена в России). Это решение спровоцировало разногласия между Киевом и Варшавой. В Польше действия украинского президента охарактеризовали как серьёзную ошибку и потребовали от Зеленского публичных извинений.