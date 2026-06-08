Американские дипломаты укрылись в убежищах во время ракетной атаки Ирана

По словам дипломата, утром в Иерусалиме была объявлена ракетная тревога. Хакаби заявил, что во время пребывания в укрытии были слышны громкие взрывы, которые, как он предположил, могли быть связаны с работой систем противоракетной обороны. Он также отметил, что выпущенные по Иерусалиму ракеты были перехвачены.
Ранее посольство США объявило, что 8 июня дипломатические представительства в Иерусалиме и Тель-Авиве не будут работать из-за ситуации с безопасностью.
Утром израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле со стороны Ирана. Этому предшествовали ночные удары ВВС Израиля по объектам на западе и в центральной части Ирана. Израильская армия заявила, что целью операции были военные объекты.
Накануне вечером Иран также нанес ракетный удар по северным районам Израиля. По данным израильских военных, все ракеты были перехвачены.
Ранее в тот же день Израиль атаковал объект движения «Хезболлах» в пригороде Бейрута. Израильская сторона заявила, что операция стала ответом на обстрелы северных районов страны. Власти Ирана до этого предупреждали, что ответят на возможные удары по ливанской столице.
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