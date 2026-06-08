Американские дипломаты укрылись в убежищах во время ракетной атаки Ирана

По словам дипломата, утром в Иерусалиме была объявлена ракетная тревога. Хакаби заявил, что во время пребывания в укрытии были слышны громкие взрывы, которые, как он предположил, могли быть связаны с работой систем противоракетной обороны. Он также отметил, что выпущенные по Иерусалиму ракеты были перехвачены.