Пашинян заявил о победе своей партии на парламентских выборах в Армении

Партия «Гражданский договор» победила на выборах в парламент Армении и самостоятельно сформирует правительство, заявил на пресс-конференции премьер-министр республики Никол Пашинян, передает «Арменпресс». По данным ЦИК Армении, на момент публикации обработано меньше 20% голосов избирателей.
«7 июня 2026 года состоялись очередные выборы в Национальное собрание, и по результатам выборов победила партия “Гражданский договор”, и партия “Гражданский договор” единолично сформирует правительство», — заявил Пашинян.
Пашинян также заявил, что по сравнению с парламентскими выборами 2021 года «Гражданский договор» получил поддержку большего числа избирателей.
«Хочу подчеркнуть, что по сравнению с 2021 годом партия “Гражданский договор” получила голоса большего числа граждан Республики Армения, вотум доверия большего числа граждан. Это накладывает большую ответственность», — сказал премьер.
Он добавил, что, по его оценке, результаты голосования свидетельствуют о поддержке гражданами курса на государственность, независимость и мир.
Экс-президент Армении и глава предвыборного блока «Армения» Роберт Кочарян назвал заявление Пашиняна попыткой захвата власти. «До подведения итогов выборов ваши заявления — это всего лишь шаги по давлению на ЦИК и узурпации власти», — заявил он (цитата по ТАСС).
По данным ЦИК Армении на 2:45 (1:45 мск), после обработки 16,05% бюллетеней с 523 избирательных участков, обработав 16,05% бюллетеней с результатом 51,16% (119958 голосов) лидирует правящая партия «Гражданский договор», передает News.am.
На втором месте блок партий «Сильная Армения» с 23,27% (54549), на третьем — блок партий «Армения» с 9,68% (22706). На четвертом месте «Процветающая Армения», набравшая 4,13% (9688), на пятом — партия «Крылья единства» с 2,29% (5360).
Явка на парламентских выборах в Армении составила 58,97%, сообщила пресс-служба ЦИК республики в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
По данным комиссии, в голосовании приняли участие 1 476 697 избирателей.
Выборы прошли 7 июня. В 20:00 по местному времени (19:00 мск) закрылись все 2005 избирательных участков, после чего начался подсчет голосов.
В выборах участвовали 18 политических сил, включая блок «Армения» во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном, блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и правящую партию «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна.
Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть барьер 4%, блокам из двух партий — 8%, альянсам из более чем двух партий — 10%. Минимального порога явки на выборах нет.
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