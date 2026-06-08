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В Армении огласили итоги выборов после обработки 100% бюллетеней

Правящая партия Армении «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном получает 49,81% голосов. Таковы предварительные итоги парламентских выборов после обработки 100% бюллетеней, сообщает ЦИК республики.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На втором месте расположилась партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. За нее проголосовали 23,29% избирателей. Замыкает тройку блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна с результатом 9,94%. Партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения» набрала 4% голосов, уточняет «Интерфакс».

Проходной барьер для политических партий установлен на уровне 4%, для блоков — 8%.

Суммарный результат оппозиционных сил составил 37,23% голосов.

Окончательные данные голосования Центральная избирательная комиссия Армении планирует обнародовать в течение текущей недели.