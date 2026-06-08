В Армении огласили итоги выборов после обработки 100% бюллетеней

На втором месте расположилась партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. За нее проголосовали 23,29% избирателей. Замыкает тройку блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна с результатом 9,94%. Партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения» набрала 4% голосов, уточняет «Интерфакс».