Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец Илона Маска назвал Украину «машиной для отмывания денег»

Отец Илона Маска заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что Украина превратилась в «машину для отмывания денег». Об этом Эррол Маск сказал в беседе с РИА «Новости».

Источник: Life.ru

По его словам, через неё отмывают деньги «отрицательные элементы» из Соединённых Штатов. При этом Маск добавил, что президент США Дональд Трамп сейчас работает над тем, чтобы исправить ситуацию и «ставить всех на свои места».

«Украина стала местом, где отрицательные элементы из США отмывают деньги… Украина — это машина для отмывания денег», — сказал он.

Раньше уже появлялась информация о том, что Владимир Зеленский якобы пользуется секретным самолётом, чтобы вывозить крупные суммы наличных денег за границу — например, в Саудовскую Аравию. Так он старается спрятать средства от проверок со стороны США и от аудита той помощи, которую Запад выделил Украине. Речь идёт о миллиардах долларов, полученных от западных партнёров.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше