На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости нарастить инвестиции в оборону из-за угрозы со стороны России. Он сослался на выводы британской разведки, которая ожидает нападения России на НАТО в 2030 году. Президент США Дональд Трамп называл нелепыми миллиардные траты альянса на оборону под предлогом защиты от российской угрозы.