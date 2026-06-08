Представитель правительства Великобритании заявил: «Правительство унаследовало ситуацию, когда контроль Великобритании над военной базой на Диего-Гарсия был под угрозой, и требовались действия для защиты национальных интересов Великобритании и предотвращения закрепления наших противников в месте, имеющем такое стратегическое значение. Диего-Гарсия является ключевым стратегическим военным объектом как для Великобритании, так и для США, который защищает нашу общую безопасность на протяжении почти 60 лет. Поддержание долгосрочного оперативного контроля и безопасности Диего-Гарсии является основой Соглашения между Великобританией и Маврикием, соглашения, основанного на реальных долгосрочных рисках, о которых хорошо осведомлены как Великобритания, так и мы».