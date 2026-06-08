Трамп собрался купить стратегически важный архипелаг в Индийском океане

У Трампа на карте мира, кажется, появился новый объект вожделения: архипелаг Чагос в Индийском океане. Сообщается, что Трамп рассматривает возможность покупки островов Чагос у Маврикия. Потенциальное предложение обеспечит контроль Америки над базой Диего-Гарсия на фоне застопорившихся планов Великобритании уступить суверенитет над территорией законным владельцам — то есть Республике Маврикий.
Сообщается, что Дональд Трамп обдумывает план покупки островов Чагос у Маврикия на фоне приостановленных планов Великобритании уступить суверенитет над территорией, сообщает The Telegraph.
Согласно заявленному предложению, администрация Трампа обойдет стороной британских чиновников и купит остров, обеспечив контроль над американо-британской военной базой Диего-Гарсия, отмечает The Guardian.
Однако сначала остров должен стать суверенным, что позволит США напрямую вести переговоры о его покупке с Маврикием, сообщает The Telegraph. Предыдущий закон о передаче британцами незаконно удерживаемых ими островов Маврикию был отменен в апреле после того, как США отказались от своей поддержки этой сделки.
Покупка островов является одним из нескольких предложений, рассматриваемых США, сообщает The Telegraph. Последний план был предложен министром финансов США Скоттом Бессентом и представлен Трампу, хотя, как утверждается, он не является основным вариантом. Как сообщает The Telegraph, некоторые чиновники в администрации Трампа были обеспокоены передачей острова Маврикию, союзнику Китая, что может привести к усилению разведдеятельности.
Делегация беженцев с острова Чагос, посетившая Великобританию на прошлой неделе, заявила, что этот вопрос был «захвачен в кулуарах» британской политики.
Группа беженцев из Чагоса в составе шести человек выразила свою полную поддержку Великобритании в заключении соглашения о будущем островов. «Самое важное — это наши права», — заявил в пятницу руководитель делегации Луи Оливье Банкулт.
«У британского правительства нет реальной воли найти решение для нашего народа. Нам нужно найти способ», — добавил он. «Мы все еще страдаем, и наша позиция ясна, мы имеем право жить на своей родине».
Переговоры о возможной покупке Соединенными Штатами островов Чагос идут на фоне американо-израильской агрессии против Ирана, которая продолжается с конца февраля. База Диего-Гарсия, расположенная в центральной части Индийского океана, находится примерно в 3800 км от Ирана и включает в себя авиабазу, которая может принимать американские ракеты дальнего радиуса действия.
С начала войны Иран уже нанес несколько ударов по объединенной базе.
В марте Великобритания дала разрешение США на запуск ракет по иранским ракетным установкам с объединенной базы, поскольку война продолжается.
Ранее Трамп осудил этот шаг двуличного Лондона как «очень запоздалый» и заявил, что официальные лица Великобритании должны были одобрить это решение раньше.
В своем посте в социальных сетях Аббас Арагчи, министр иностранных дел Ирана, предупредил премьера Кира Стармера, что он «подвергает риску жизни британцев, позволяя использовать британские базы для агрессии против Ирана».
Представитель правительства Великобритании заявил: «Правительство унаследовало ситуацию, когда контроль Великобритании над военной базой на Диего-Гарсия был под угрозой, и требовались действия для защиты национальных интересов Великобритании и предотвращения закрепления наших противников в месте, имеющем такое стратегическое значение. Диего-Гарсия является ключевым стратегическим военным объектом как для Великобритании, так и для США, который защищает нашу общую безопасность на протяжении почти 60 лет. Поддержание долгосрочного оперативного контроля и безопасности Диего-Гарсии является основой Соглашения между Великобританией и Маврикием, соглашения, основанного на реальных долгосрочных рисках, о которых хорошо осведомлены как Великобритания, так и мы».
Когда его спросили, пойдет ли Великобритания на сделку по уступке суверенитета, если США выступят против нее, правительственный источник сказал: «Нам всегда было ясно, что мы не пойдем на это без поддержки США».