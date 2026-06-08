В Белгородской области при атаке украинского дрона погиб человек

За прошедшие 24 часа подразделениями ВСУ было совершено около 70 атак на территорию Белгородской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в своем аккаунте в «Максе», в результате этих нападений один человек погиб, а пятеро, в числе которых есть несовершеннолетний, получили ранения.
«В течение минувшего дня вооруженные силы Украины 68 раз нанесли удары по Белгородской области. В ходе террористического обстрела Белгородского района погибла местная жительница. В Белгородском, Грайворонском, Прохоровском и Яковлевском районах пострадали пятеро мирных граждан, в том числе один ребенок. 14-летний подросток был доставлен в специализированное отделение детской областной клинической больницы», — отметил Шуваев. Он добавил, что состояние мальчика оценивается как средней тяжести, ему оказывается полный объем необходимой медицинской помощи.
Обстрелам подверглись город Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский районы. Для нанесения ударов противник девять раз применил артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня, а также пять раз сбросил взрывные устройства с беспилотных летательных аппаратов.
Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.