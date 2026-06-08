В Белгородской области при атаке украинского дрона погиб человек

За прошедшие 24 часа подразделениями ВСУ было совершено около 70 атак на территорию Белгородской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в своем аккаунте в «Максе», в результате этих нападений один человек погиб, а пятеро, в числе которых есть несовершеннолетний, получили ранения.