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Токаев поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах в Армении

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах. По данным ЦИК Армении, «Гражданский договор» получил 49,81% голосов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах. По данным ЦИК Армении, «Гражданский договор» получил 49,81% голосов.

«Выборы, по предварительным данным большинства международных наблюдателей, прошли в соответствии с действующим избирательным законодательством страны, открыто и при обеспечении надлежащих условий для волеизъявления граждан», — отметили в пресс-службе господина Токаева.

Президент Казахстана пожелал армянскому премьеру «дальнейшей успешной работы в долгосрочных национальных интересах» и заверил, что его страна готова «продолжить активное сотрудничество с дружественной Арменией».

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