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Никол Пашинян объявил о победе своей партии на выборах в Армении

Премьер-министр Армении и лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян объявил о победе своей политической силы на выборах. По его словам, партия получает контроль над парламентом и формирует новое правительство.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«В результате выборов 7 июня партия “Гражданский договор” будет иметь большинство в парламенте, а также сформирует правительство», — цитирует выступление Никола Пашиняна с трибуны парламента в понедельник «Интерфакс».

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 100% бюллетеней «Гражданский договор» набрал 49,81% голосов. Основным конкурентом правящей партии стала «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, получившая 23,29%. На третьей позиции расположился блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна с результатом 9,94%. Партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения» заручилась поддержкой 4% избирателей.

Суммарный показатель оппозиционных сил составил 37,23% голосов.

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