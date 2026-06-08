ВСУ за сутки 68 раз атаковали Белгородскую область

Мэр Белгорода Валентин Демидов предупредил утром 8 июня об ударах ВСУ по областному центру. В результате атак никто не пострадал, разрушений также нет. Кроме того, один из дронов упал на крышу многоквартирного жилого дома, боевая часть не сдетонировала.