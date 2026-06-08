ВСУ за сутки 68 раз атаковали Белгородскую область

За минувшие сутки ВСУ 68 раз атаковали территорию Белгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
«Совершены удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам», — говорится в сообщении.
По данным Шуваева, во время атак девять раз были использованы артиллерия и реактивные системы залпового огня.
«Пять раз производили сбросы взрывных устройств с БПЛА», — добавил Шуваев.
Мэр Белгорода Валентин Демидов предупредил утром 8 июня об ударах ВСУ по областному центру. В результате атак никто не пострадал, разрушений также нет. Кроме того, один из дронов упал на крышу многоквартирного жилого дома, боевая часть не сдетонировала.
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