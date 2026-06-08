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ВСУ за сутки 68 раз атаковали Белгородскую область

За минувшие сутки ВСУ 68 раз атаковали территорию Белгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Источник: РБК

За минувшие сутки ВСУ 68 раз атаковали территорию Белгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

«Совершены удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам», — говорится в сообщении.

По данным Шуваева, во время атак девять раз были использованы артиллерия и реактивные системы залпового огня.

«Пять раз производили сбросы взрывных устройств с БПЛА», — добавил Шуваев.

Мэр Белгорода Валентин Демидов предупредил утром 8 июня об ударах ВСУ по областному центру. В результате атак никто не пострадал, разрушений также нет. Кроме того, один из дронов упал на крышу многоквартирного жилого дома, боевая часть не сдетонировала.

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