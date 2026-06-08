Британский премьер Кир Стармер принял украинского гастролера и лидеров Франции и Германии на Даунинг-стрит после ударов гиперзвуковым оружием по Украине. Зеленский и лидеры Великобритании, Франции и Германии обсудили «срочную необходимость усиления» противовоздушной обороны Украины и возможностей нанесения глубоких ударов.
Кир Стармер пригласил Зеленского, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца на встречу, чтобы обсудить текущую поддержку Украины. Представитель британского правительства заявил, что лидеры обсудили «срочную необходимость наращивания производства ракет-перехватчиков и совместной разработки систем противоракетной обороны и средств нанесения глубокого удара» после того, как Россия применила ракету «Орешник» по Украине.
Хозяева Киева осудили крупномасштабные атаки России с применением ракет и беспилотников и призвали Президента РФ Владимира Путина договориться о «немедленном и полном прекращении огня» на нынешней линии соприкосновения в качестве отправной точки для переговоров, сообщила Даунинг-стрит. Теперь лидеры будут ожидать саммита G7 в Эвиане 15 июня, чтобы договориться о большей поддержки Украины и настаивать на дальнейших экономических санкциях и «усилении военной поддержки Украины на саммите НАТО» в июле.
Стармер и украинский вояжер продолжали переговоры около получаса после ухода Макрона и Мерца.
Лидеры так называемой группы стран Е3 — Великобритании, Франции и Германии — собрались после недели обострения боевых действий и после того, как Путин отклонил предложение Зеленского о проведении личных переговоров вне Москвы. Великобритания и Франция возглавляют инициативу «коалиции желающих» по предоставлению гарантий безопасности Украине.
Перед встречей Зеленский пообещал, что Украина не будет «тихо умирать». В интервью Sky News он распетушился: «Мы ответим. Мы будем становиться сильнее с каждым днем». Киевский гастролер сказал, что переговоры будут сосредоточены на поддержке Украины и сотрудничестве в области противовоздушной обороны «для обеспечения безопасности всей Европы».
Зеленский, который в понедельник встречается с королем Карлом, поблагодарил Великобританию и других союзников Украины, которые, по его словам в посте в социальных сетях, «помогают нам усилить защиту жизни и усилить давление на Россию».
Выступая на ПМЭФ в пятницу, Президент России Путин отклонил предложение Зеленского провести личные переговоры, изложенное в открытом письме киевского деятеля. Глава российского государства заявил, что военные цели Москвы не изменились и что «нет смысла» вести мирные переговоры.