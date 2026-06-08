Зеленский в Лондоне потребовал у хозяев срочно усилить ему противовоздушную оборону

Хозяева Киева осудили крупномасштабные атаки России с применением ракет и беспилотников и призвали Президента РФ Владимира Путина договориться о «немедленном и полном прекращении огня» на нынешней линии соприкосновения в качестве отправной точки для переговоров, сообщила Даунинг-стрит. Теперь лидеры будут ожидать саммита G7 в Эвиане 15 июня, чтобы договориться о большей поддержки Украины и настаивать на дальнейших экономических санкциях и «усилении военной поддержки Украины на саммите НАТО» в июле.