Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 15

По словам директора ведомства Родриго Сосменьи, большинство погибших, 12 человек, — в Соккссаргене. Этот регион охватывает четыре провинции и один город: Южный Котабато, Султан Кударат, Сарангани и город Генерал-Сантос. 129 человек получили ранения, указывает Reuters. По данным AP, пострадали более 200 человек.