Telegraph узнала, что все атомные подлодки Британии застряли в порту

По данным издания, из-за этого у Британии сейчас нет доступных для выхода в море ударных атомных подлодок. Бывший капитан атомной подлодки Райан Рэмси назвал это «серьезным тревожным сигналом». «Мы выглядим беззубыми. Русские знают, что мы не можем вывести подлодки в море. Вы теряете доверие в глазах русских, если не можете поддерживать сдерживание на море», — сказал он The Telegraph.