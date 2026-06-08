Все пять действующих атомных ударных подлодок ВМС Великобритании класса Astute находятся в портах и ожидают ремонта или техобслуживания, пишет The Telegraph со ссылкой на военно-морские источники. Шестая подлодка этого класса уже введена в состав флота, но пока не готова к развертыванию.
По данным издания, из-за этого у Британии сейчас нет доступных для выхода в море ударных атомных подлодок. Бывший капитан атомной подлодки Райан Рэмси назвал это «серьезным тревожным сигналом». «Мы выглядим беззубыми. Русские знают, что мы не можем вывести подлодки в море. Вы теряете доверие в глазах русских, если не можете поддерживать сдерживание на море», — сказал он The Telegraph.
Бывший командующий ВМС Великобритании (2000−2002) и экс-министр безопасности (2007−2010) лорд Алан Уэст назвал ситуацию с подлодками «неприемлемой» и «очень тревожной».
Министерство обороны Великобритании заявило изданию, что обычно не комментирует состояние подводного флота, но подчеркнуло, что британские воды «всегда защищены с помощью комплекса средств». В ведомстве добавили, что укрепление подводных возможностей остается «главным приоритетом».
Подлодки класса Astute используются для защиты британских стратегических подлодок класса Vanguard, несущих ракеты, и авианосцев HVS Queen Elizabeth («Королева Елизавета») и HMS Prince of Wales («Принц Уэльский») во время их выхода в море.
Главнокомандующий ВМС Великобритании Гвин Дженкинс в апреле признал, что Королевский военно-морской флот недостаточно готов к возможной войне, сообщает The Telegraph со ссылкой на его интервью Svenska Dogbladet.
По словам Дженкинса, у флота есть ресурсы для ведения боевых действий, а военные готовы выполнить приказ. «Но готовы ли мы настолько, насколько должны быть? Думаю, нет», — сказал он, добавив, что работа по повышению готовности продолжается.
Ранее The Sun писала, что из шести британских эсминцев типа 45 в рабочем состоянии находятся только два. Один из них, HMS Dragon, направили в Средиземное море для защиты британских баз на Кипре. Из-за нехватки кораблей Лондону пришлось воспользоваться судном Германии, сообщала The Telegraph.
В британском парламенте ситуацию с флотом назвали «национальным позором». Президент США Дональд Трамп, по данным The Guardian, также раскритиковал ВМС Великобритании, назвав Королевский флот «игрушечным».
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается воевать с Европой и называл подобные заявления «чушью». По его словам, западные правительства нагнетают ситуацию, чтобы представить Россию в образе врага.
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