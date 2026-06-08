Президент Казахстана обратился к Пашиняну после выборов в Армении

В своём обращении казахстанский лидер выразил надежду на то, что Пашинян продолжит эффективно трудиться на благо долгосрочных национальных интересов Армении. Токаев подчеркнул, что Казахстан остаётся открытым для продолжения активных контактов с Ереваном во всех направлениях, где обе стороны видят взаимную выгоду.