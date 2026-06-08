ФТС опровергла связь пробки на границе с Казахстаном с работой таможни

По данным службы, её сотрудники выполняют только дополнительные функции в рамках системы СПОТ, предусмотренные федеральным законом. Проверка кодов идет выборочно, не мешает движению грузов и автомобилей, а это, как утверждают в ФТС, подтверждают сами водители. В ведомстве подчеркнули, что даже при росте потока фур таможенные органы готовы обеспечить свободное перемещение товаров.