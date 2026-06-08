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ФТС опровергла связь пробки на границе с Казахстаном с работой таможни

Скопление машин на российско-казахстанской границе не связано с действиями российских таможенников. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

Источник: Life.ru

Видео © ФТС России.

«Таможенные органы выполняют дополнительные функции в рамках системы в соответствии с федеральным законом о СПОТ. В рамках СПОТ мобильные группы таможни осуществляют выборочный контроль, проверка QR-кода занимает менее минуты и не влияет на движение транспорта через границу», — сказано в сообщении.

В ФТС также напомнили, что на границах с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Арменией российское ведомство не проводит таможенный контроль.

По данным службы, её сотрудники выполняют только дополнительные функции в рамках системы СПОТ, предусмотренные федеральным законом. Проверка кодов идет выборочно, не мешает движению грузов и автомобилей, а это, как утверждают в ФТС, подтверждают сами водители. В ведомстве подчеркнули, что даже при росте потока фур таможенные органы готовы обеспечить свободное перемещение товаров.

Ранее Life.ru рассказывал, что на казахстанско-российской границе между Актобе и Оренбургом образовалась многокилометровая пробка. Очевидцы утверждали, что за проезд без ожидания просят около 10 тысяч рублей, иначе в очереди можно простоять двое-трое суток. Накануне в комитете госдоходов Минфина Казахстана говорили, что затор возник из-за того, что сопредельная сторона стала медленнее принимать грузовой транспорт.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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