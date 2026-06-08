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ЕС разрешил военным кораблям задерживать суда из так называемого теневого флота РФ

Страны Евросоюза разрешили военным кораблям, участвующим в операции IRINI в Средиземном море, задерживать иностранные суда, которые в Брюсселе относят к так называемому теневому флоту России.

Страны Евросоюза разрешили военным кораблям, участвующим в операции IRINI в Средиземном море, задерживать иностранные суда, которые в Брюсселе относят к так называемому теневому флоту России. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

По ее словам, для операции были изменены правила применения сил и средств. В результате корабли, задействованные в миссии, смогут проводить задержания судов.

Каллас отметила, что новые меры направлены на использование опыта отдельных государств Евросоюза в борьбе с обходом санкционных ограничений. По ее словам, одной из целей таких действий является сокращение доходов, которые, как считают в ЕС, могут использоваться для финансирования специальной военной операции.

Операция IRINI действует в Средиземном море с 2020 года. Изначально ее задачей был контроль за соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии и проведение инспекций торговых судов.

Заявление Каллас прозвучало перед началом неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза, на которой обсуждались вопросы санкционной политики и дальнейшие меры в отношении так называемого теневого флота.

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