ЕС разрешил военным кораблям задерживать суда из так называемого теневого флота РФ

Каллас отметила, что новые меры направлены на использование опыта отдельных государств Евросоюза в борьбе с обходом санкционных ограничений. По ее словам, одной из целей таких действий является сокращение доходов, которые, как считают в ЕС, могут использоваться для финансирования специальной военной операции.