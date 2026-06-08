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Хуситы запретили проход израильских судов в Красном море

Правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла» (хуситы) объявило о запрете на проход израильских судов через Красное море. В случае нарушения запрета все суда будут рассматриваться как военные цели, говорится в заявлении военного командования хуситов, которое передает канал Al Masirah.

Правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла» (хуситы) объявило о запрете на проход израильских судов через Красное море. В случае нарушения запрета все суда будут рассматриваться как военные цели, говорится в заявлении военного командования хуситов, которое передает канал Al Masirah.

В конце февраля Иран закрыл проход через Ормузский пролив в ответ на удары со стороны США и Израиля. Через морской коридор шло более 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. «Ансар Аллах» грозило заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, если хотя бы одна из стран Персидского залива вступит в войну против Ирана. Сегодня ночью израильская армия снова нанесла удары по военным объектам в Иране.

О развитии военного конфликта — в материале «Ъ» «Ормуз необходимый, но недостаточный».

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