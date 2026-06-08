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В ЕС назвали одно из главных условий по снятию санкций с РФ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, выступая перед неформальными переговорами министров обороны ЕС на Кипре, заявила, что любая потенциальная отмена ограничительных мер в отношении России и разблокировка её замороженных средств должна быть увязана с ключевыми интересами безопасности Европейского союза.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, выступая перед неформальными переговорами министров обороны ЕС на Кипре, заявила, что любая потенциальная отмена ограничительных мер в отношении России и разблокировка её замороженных средств должна быть увязана с ключевыми интересами безопасности Европейского союза.

«Рассматривая возможность ослабления санкционного режима или возврата активов, мы обязаны учитывать фундаментальные потребности европейской безопасности», — пояснила Каллас в беседе с прессой.

Она добавила, что страны Евросоюза уже провели обсуждение своих позиций и приоритетов на случай гипотетических мирных переговоров по Украине. Эти аспекты, по словам Каллас, формируют набор принципов и предпосылок, которые европейская сторона будет принимать во внимание в рамках любого будущего диалога о урегулировании.

Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.

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