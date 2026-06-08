В ЕС назвали одно из главных условий по снятию санкций с РФ

Она добавила, что страны Евросоюза уже провели обсуждение своих позиций и приоритетов на случай гипотетических мирных переговоров по Украине. Эти аспекты, по словам Каллас, формируют набор принципов и предпосылок, которые европейская сторона будет принимать во внимание в рамках любого будущего диалога о урегулировании.