Глава европейской дипломатии Кая Каллас, выступая перед неформальными переговорами министров обороны ЕС на Кипре, заявила, что любая потенциальная отмена ограничительных мер в отношении России и разблокировка её замороженных средств должна быть увязана с ключевыми интересами безопасности Европейского союза.
«Рассматривая возможность ослабления санкционного режима или возврата активов, мы обязаны учитывать фундаментальные потребности европейской безопасности», — пояснила Каллас в беседе с прессой.
Она добавила, что страны Евросоюза уже провели обсуждение своих позиций и приоритетов на случай гипотетических мирных переговоров по Украине. Эти аспекты, по словам Каллас, формируют набор принципов и предпосылок, которые европейская сторона будет принимать во внимание в рамках любого будущего диалога о урегулировании.
Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.