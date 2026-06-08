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Пашинян рассказал, что будет с правительством Армении после выборов

Выступая перед депутатами Национального собрания Армении, премьер-министр Никол Пашинян объявил о том, что его политическая партия «Гражданский договор» сумеет получить парламентское большинство. По словам главы правительства, это позволит партии самостоятельно сформировать новый кабинет министров.

Выступая перед депутатами Национального собрания Армении, премьер-министр Никол Пашинян объявил о том, что его политическая партия «Гражданский договор» сумеет получить парламентское большинство. По словам главы правительства, это позволит партии самостоятельно сформировать новый кабинет министров.

Пашинян поздравил однопартийцев с достигнутым результатом и одержанной победой на выборах, подчеркнув, что именно «Гражданский договор» будет формировать исполнительную власть в стране, пишет РИА Новости.

Выборы в Армении состоялись 7 июня, и на данный момент ЦИК обработала бюллетени со всех участков. Согласно окончательным данным, партия, которую возглавляет Пашинян, набрала чуть меньше половины голосов избирателей.

Конкретные цифры выглядят следующим образом: за «Гражданский договор» проголосовали 49,81 процента пришедших на участки граждан. Блок «Сильная Армения» получил поддержку 23,29 процента, а партия «Армения» — 9,94 процента.

Таким образом, несмотря на показатель ниже 50 процентов, Пашинян уверен, что его партия всё же сформирует правительство, располагая достаточным числом мест в законодательном органе.

ЦИК Армении подвел итоги выборов.

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