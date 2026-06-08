В соседней с Россией стране после обнаружения хищника закрыли сотню школ

В этом году в Японии было зафиксировано рекордное количество наблюдений за медведями — 50 000 особей, в основном на северо-востоке страны. Обычно этих животных не видели так близко от Токио. Однако в прошлом месяце медведь ранил российского туриста в Окутаме, на дальней западной окраине мегаполиса, а вскоре после этого появился еще один медведь в городе-спутнике Хатиодзи, пишет The Guardian.