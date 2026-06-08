В соседней с Россией стране после обнаружения хищника закрыли сотню школ

В японском городе закрываются почти 100 школ после беспрецедентного обнаружения медведя. Полиция и охотники в Уцуномия, в 100 км к северу от столицы, возобновляют поиски животного, которое обычно не встречается так близко от Токио.
В одном из японских городов были закрыты все 94 начальные и средние школы после того, как в муниципалитете впервые был замечен медведь, пишет The Guardian.
Власти Уцуномии, города с населением в полмиллиона человек, расположенного примерно в 100 км к северу от Токио, приняли меры после того, как в субботу возле городского парка был замечен черный медведь средних размеров — по оценкам, около одного метра в длину. Камеры видеонаблюдения снова засекли медведя, который бежал прямо перед двумя испуганными молодыми людьми в центре города ранним утром в воскресенье.
Днем в воскресенье его видели в жилых районах, а в понедельник в 4 утра его снова видели в заводском районе, расположенном примерно в 2 км от центра города.
Городские власти Уцуномии призывают жителей запирать двери и окна, не приближаться к медведю, если они его увидят, и укрыться в ближайшем здании. В городе также установлены средства громкой связи, чтобы предупредить местных жителей. Полиция и местная охотничья ассоциация возобновили поиски животного.
В этом году в Японии было зафиксировано рекордное количество наблюдений за медведями — 50 000 особей, в основном на северо-востоке страны. Обычно этих животных не видели так близко от Токио. Однако в прошлом месяце медведь ранил российского туриста в Окутаме, на дальней западной окраине мегаполиса, а вскоре после этого появился еще один медведь в городе-спутнике Хатиодзи, пишет The Guardian.
На прошлой неделе медведь в Фукусиме, напавший на четырех человек, проник в офис компании, ранив сотрудника, а затем отправился на фабрику, откуда, как полагают, сбежал, открыв окно изнутри.
В последние годы число нападений медведей в Японии участилось, и по март этого года было зафиксировано рекордное число смертей и травм. Местные органы власти изучают различные методы реагирования, в том числе камеры видеонаблюдения, подключенные к анализу с помощью искусственного интеллекта, в попытке отследить их передвижения.
Точная численность популяции недоступна, но, по оценкам, на главном японском острове Хонсю обитает от 12 000 до 42 000 азиатских черных медведей, и считается, что их численность увеличивается в соответствии с ростом числа наблюдений. Они могут достигать 1,5 метров в длину и весить до 120 кг.
Самые крупные бурые медведи обитают только на северном острове Хоккайдо, самцы в среднем достигают 2 метров в длину и могут весить до 400 кг. По оценкам, их численность составляет около 12 000 особей.
Колебания в урожаях основных продуктов питания медведей, включая желуди, могут привести их в города и деревни за кормом. Эксперты полагают, что сокращение численности сельского населения, особенно молодежи, приводит к тому, что в жилых районах становится тише и, следовательно, повышается вероятность появления медведей, что приводит к увеличению числа столкновений с людьми.