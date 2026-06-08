Хуситы закрыли проход связанных с Израилем судов по Красному морю

Хуситы нанесли ракетный удар по целям в районе Тель-Авива и объявили о полном запрете на проход израильских судов через Красное море. С момента публикации заявления любое движение израильских кораблей будет считаться военной целью. Об этом говорится в заявлении вооружённых сил йеменского движения «Ансар Аллах».
«Вооружённые силы Йемена осуществили запуск ракет по важным целям израильского врага в районе оккупированного Яффо, они точно поразили свои цели», — сказано в тексте.
Оккупированным Яффо хуситы называют Тель-Авив.
Мятежники также объявили о полном и абсолютном запрете на морское судоходство для израильской стороны в Красном море.