Победа Пашиняна обернулась поражением — сенатор РФ

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал предварительные результаты парламентских выборов в Армении. По его мнению, пишет РИА Новости, лидерство партии действующего премьера Никола Пашиняна можно трактовать не как успех, а как неудачу.
Центральная избирательная комиссия Армении завершила обработку бюллетеней со всех двух тысяч пяти участков. Возглавляемая Пашиняном политическая сила «Гражданский договор» не смогла преодолеть планку в пятьдесят процентов голосов.
Косачев отметил, что если предварительные данные ЦИК подтвердятся при окончательном подсчёте (хотя он выразил сомнение в этом), то сложившаяся ситуация станет классическим примером, когда занятое первое место на выборах оборачивается поражением, а не победой.
Сенатор также напомнил об особенностях армянского законодательства. Для того чтобы сформировать однопартийное правительство, партии необходимо заручиться поддержкой не менее 52 процентов избирателей. «Гражданский договор» до этого показателя не дотягивает.
Таким образом, даже формальное лидерство по числу набранных голосов не гарантирует Пашиняну возможности самостоятельно сформировать кабинет министров. Окончательные итоги голосования пока не подведены, и российский политик призвал дождаться их с осторожностью.
Пашинян не преодолел важный порог после обработки бюллетеней с 98% участков.
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