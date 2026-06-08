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Президент Южной Кореи сказал, что санкции против КНДР бесполезны

Южнокорейский президент Ли Чжэ Мен заявил, что сотрудничество КНДР с Россией и Китаем делает все санкции Республики Корея против страны неэффективными.

Южнокорейский президент Ли Чжэ Мен заявил, что сотрудничество КНДР с Россией и Китаем делает все санкции Республики Корея против страны неэффективными.

Ли Чжэ Мен в ходе пресс-конференции, приуроченной к годовщине его пребывания в должности, сказал, что для Северной Кореи «явно открыты» двери для сотрудничества с Россией и вряд ли «полностью закрыты» в случае с Китаем.

Также президент Южной Кореи заявил, что считает поддерживать отношения с Россией необходимым.

Председатель КНР Си Цзиньпин 8 июня прибыл в КНДР с государственным визитом. Визит стал первым с 2019 года. В 2025 году Си Цзиньпин посетил Южную Корею, где состоялся ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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