Бойцы ВС РФ напоминают ВСУ о пустых обещаниях Зеленского и призывают сдаться

«Для обеспечения действий подразделений на штурме мы использовали распространение агитационных листовок, направленных на то, чтобы убедить противника, что их действия абсолютно бесполезны. Более того, мы начали активно применять громкоговорящую связь, призывающую их сдаваться. Используем для этого невыполненные обещания Зеленского», — пояснил Нерпа.