Российская таможня высказалась об огромной пробке на границе с Казахстаном

В ведомстве напомнили, что на границах с Казахстаном, Белоруссией, Киргизией и Арменией российская таможня не проводит таможенный контроль в обычном понимании. Сотрудники выполняют лишь дополнительные функции в рамках системы СПОТ. Проверка кодов идёт выборочно и, как утверждают в ФТС, не мешает движению ни грузов, ни автомобилей — это подтверждают и сами водители.