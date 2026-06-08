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Российская таможня высказалась об огромной пробке на границе с Казахстаном

Федеральная таможенная служба опровергла связь многокилометровой пробки на российско-казахстанской границе с работой таможенников.

Федеральная таможенная служба опровергла связь многокилометровой пробки на российско-казахстанской границе с работой таможенников. В ведомстве заявили, что проверка транспорта занимает менее минуты и не влияет на движение.

«Таможенные органы выполняют дополнительные функции в рамках системы в соответствии с федеральным законом о СПОТ. Мобильные группы таможни осуществляют выборочный контроль, проверка QR-кода занимает менее минуты и не влияет на движение транспорта через границу», — говорится в сообщении ФТС.

В ведомстве напомнили, что на границах с Казахстаном, Белоруссией, Киргизией и Арменией российская таможня не проводит таможенный контроль в обычном понимании. Сотрудники выполняют лишь дополнительные функции в рамках системы СПОТ. Проверка кодов идёт выборочно и, как утверждают в ФТС, не мешает движению ни грузов, ни автомобилей — это подтверждают и сами водители.

Ранее на границе между Актобе и Оренбургом образовался серьёзный затор. Очевидцы утверждали, что за проезд без очереди якобы просят около десяти тысяч рублей, иначе можно простоять двое-трое суток.

В комитете госдоходов Минфина Казахстана накануне заявили, что пробка возникла из-за того, что сопредельная сторона стала медленнее принимать грузовой транспорт.

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