Кораблям ЕС разрешили задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море

Весной связанные с западными компаниями танкеры начали сокращать активность на рынке перевозок российских нефтепродуктов после принятия 20-го пакета санкций ЕС. Он включил «основу» для введения запрета на предоставление услуг по перевозке российской нефти, который будет осуществляться в координации с G7.