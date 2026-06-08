ВС РФ продвигаются к Красному Лиману, идут бои в лесах

Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации движутся к северным рубежам города Красный Лиман, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР), — об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в разговоре с корреспондентом информационной службы «Вести» Александрой Суворовой.
«На направлении у Красного Лимана продолжаются столкновения в лесных участках, непосредственно возле Святогорска. Кроме того, со стороны населённого пункта Ставков наши силы перемещаются к северным границам Красного Лимана», — отметил Пушилин.
Он также пояснил, что внутри самого Красного Лимана бои приобрели предельно напряжённый характер. Вооружённые силы Украины активно задействуют беспилотные летательные аппараты, а российские военные отвечают аналогичными средствами.
«Наши подразделения фиксируют продвижение в жилых кварталах Красного Лимана — в микрорайонах Коммунальный и Центральный. Противник пытается проводить контратаки, чтобы вытеснить наши войска с восточных окраин города, однако наши силы сохраняют контроль над ситуацией», — подчеркнул Пушилин.
Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.