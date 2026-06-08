Миссия наблюдателей от СНГ оценила выборы в парламент Армении

«Миссия наблюдателей от СНГ приходит к выводу о том, что выборы в Национальное Собрание Республики Армения проведены в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом, прошли на многопартийной основе, были открытыми и конкурентными», — заявил глава миссии Нурлан Сейтимов на пресс-конференции 8 июня.
Он отметил, что голосование прошло строго по нормам Избирательного кодекса. Техническое оборудование работало без сбоев, а подсчет голосов вели в соответствии с законом.
Сейтимов добавил, что зафиксированные наблюдателями отдельные упущения носили технический характер. Участковые комиссии оперативно их устраняли. Миссия не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов.
Ранее ЦИК республики сообщил, что партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов после обработки 100% бюллетеней. Окончательные итоги голосования Центризбирком обнародует в течение текущей недели.