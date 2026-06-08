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Волгоградцы узнали, почему при атаках БПЛА не включают сирены

О беспилотной опасности гражданское население предупреждают при помощи СМС-сообщений.

Жители Волгоградской области нередко задаются вопросом: почему при атаке беспилотников не звучат предупреждающие об опасности сирены. Объяснение поступило от ростовского управления ГО и ЧС.

Специалисты этого ведомства пояснили: о беспилотной опасности гражданское население предупреждают при помощи СМС-сообщений. Как показал опыт, это более действенная система оповещения.

«По опыту ЛНР и ДНР, после звукового оповещения люди массово устремляются на улицу, в результате риск человеческих жертв удваивается. Поэтому в Ростовской области рассылаются текстовые сообщения с просьбой пройти в укрытия — по мнению чиновников, это более безопасный способ», — цитирует заместителя начальника ведомства Александра Наумова «Привет-Ростов».

Ранее vlg.aif.ru сообщил о последствиях атаки украинских дронов на Волгоградскую область ночью 8 июня.

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