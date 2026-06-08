Израиль предупредил Иран и Ливан о неизбежности жесткого ответа

«Любой выстрел со стороны Ирана получит мощный ответ. Любой обстрел из Ливана получит удар по Дахии», — написал он в понедельник в своем телеграм-канале.
Днем ранее, по данным The Times of Israel, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала очередную волну баллистических ракет, запущенных с иранской территории в сторону еврейского государства. Сразу после этого сирены воздушной тревоги включились на севере Израиля и на Голанских высотах. Кроме того, иранские ракеты были нацелены на центральные районы страны.
В понедельник израильские военные нанесли авиаудары по военным объектам в западной и центральной частях Ирана.
Пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин заявил, что военные намерены усилить давление на группировку «Хезболла». Это стало прямым ответом на массированный ракетный обстрел со стороны Ирана, который произошел в воскресенье. По словам Дефрина, начальник Генштаба Эяль Замир уже проводит оценку обстановки вместе с генеральным штабом. Сейчас военное командование утверждает планы для продолжения операций. Дефрин также уточнил, что израильские военные нанесли удар по Дахии — району в Бейруте. Этот шаг стал реакцией на непрекращающиеся атаки «Хезболлы» по населенным пунктам на севере Израиля.